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Calenda: «Vannacci a Cernobbio? Allora io starò alla larga dal Forum»

02 Settembre 2026 - 11:54 Francesca Milano e Alba Romano
Carlo Calenda e Roberto Vannacci: chi va a Cernobbio e chi no
Carlo Calenda e Roberto Vannacci: chi va a Cernobbio e chi no
Con un post su X il leader di Azione contesta la partecipazione di Vannacci all'evento in programma sabato 5 settembre
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Calenda non andrà al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Motivo? Tra gli ospiti in programma c’è anche il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. La presenza del generale è in agenda per sabato 5 settembre.

«Al Forum Ambrosetti hanno invitato in pompa magna Vannacci – si legge in un post su X di Calenda – Il segretario di Futuro Nazionale non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico si corre a genuflettersi davanti all’ultimo populista, in questo caso un neofascista, razzista e pro-russo. Credo che questa dovrebbe essere una buona ragione – sottolinea Calenda – per considerare seriamente la partecipazione al Forum da parte di imprenditori e leader politici. Per quanto mi concerne ne starò alla larga».

In realtà, stando al programma, Vannacci parteciperà al panel “Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: prospettive da Francia e Italia“, nel quale sono previsti il suo intervento e quello di Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National & Patriots for Europe Group, Francia.

La partecipazione di Calenda era invece prevista nel panel dedicato al punto di vista delle opposizioni, che ospiterà anche Angelo Bonelli (portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra); Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle); Matteo Renzi (presidente di Italia Viva); Elly Schlein (segretaria nazionale Partito Democratico).

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