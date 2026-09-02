Calenda: «Vannacci a Cernobbio? Allora io starò alla larga dal Forum»
Calenda non andrà al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Motivo? Tra gli ospiti in programma c’è anche il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. La presenza del generale è in agenda per sabato 5 settembre.
«Al Forum Ambrosetti hanno invitato in pompa magna Vannacci – si legge in un post su X di Calenda – Il segretario di Futuro Nazionale non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico si corre a genuflettersi davanti all’ultimo populista, in questo caso un neofascista, razzista e pro-russo. Credo che questa dovrebbe essere una buona ragione – sottolinea Calenda – per considerare seriamente la partecipazione al Forum da parte di imprenditori e leader politici. Per quanto mi concerne ne starò alla larga».
Al Forum Ambrosetti hanno invitato in pompa magna #Vannacci. Il segretario di Futuro Nazionale non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico…— Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 2, 2026
Ti potrebbe interessare
In realtà, stando al programma, Vannacci parteciperà al panel “Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: prospettive da Francia e Italia“, nel quale sono previsti il suo intervento e quello di Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National & Patriots for Europe Group, Francia.
La partecipazione di Calenda era invece prevista nel panel dedicato al punto di vista delle opposizioni, che ospiterà anche Angelo Bonelli (portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra); Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle); Matteo Renzi (presidente di Italia Viva); Elly Schlein (segretaria nazionale Partito Democratico).