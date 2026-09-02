Giallo a Parma, trovata morta in casa. L’autopsia su Sara Lodi non dipana i dubbi sul suo decesso

I primi rilievi sul corpo della 45enne non sciolgono i dubbi sulle dinamiche della morte. Iscritto nel registro degli indagati il compagno, ma solo come atto dovuto. Attesi i rilievi del Ris sui coltelli e sulle tracce nell'appartamento.

Non è chiaro se sia suicidio o omicidio. È durata quasi una giornata intera l’autopsia sul corpo di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata morta giovedì scorso all’interno del suo appartamento a Parma. Gli esami medico-legali, eseguiti presso l’Istituto di Medicina legale cittadino dalla professoressa Valentina Bugelli, si sono conclusi nel tardo pomeriggio e serviranno a fare chiarezza sull’esatta causa del decesso e sulla natura della decina di fendente riscontrati tra torace, addome e collo.

Al momento, riporta Repubblica, le risultanze autoptiche non consentono agli inquirenti di spingersi verso una decisione definitiva: restano aperte sia la pista dell’omicidio sia quella del gesto estremo.

Le indagini e l’atto dovuto sul compagno

Le indagini, coordinate dal procuratore Alfonso D’Avino e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo, procedono nell’incertezza, complice l’assenza di evidenti segni di lotta o di soqquadro all’interno dell’abitazione.

Unico elemento formale è l’iscrizione nel registro degli indagati del compagno della 45enne, a piede libero. Un passaggio definito tecnico dagli stessi investigatori per consentire l’esecuzione di accertamenti irripetibili, in assenza di indizi schiaccianti o elementi di colpevolezza emersi a suo carico.

Gli accertamenti del Ris sui coltelli

La svolta del caso potrebbe arrivare dalle analisi di laboratorio affidate al Ris di Parma. L’attenzione degli specialisti è concentrata sui coltelli repertati nella casa, uno dei quali presenta la lama spezzata. Sono stati effettuati inoltre diversi tamponi per rilevare la presenza di impronte digitali o DNA riconducibili a terze persone. Per avere il quadro completo della relazione autoptica e i risultati definitivi dei rilievi scientifici occorrerà attendere diverse settimane.