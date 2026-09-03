Céline Dion torna a esibirsi dopo sei anni e il pubblico la aspetta fuori dal suo hotel – Il video

Dopo sei anni di stop per malattia, Céline Dion torna sul palco alla Défense Arena di Parigi con 16 concerti in programma

La cantante Céline Dion torna a esibirsi dopo sei anni in cui aveva dovuto fermarsi a causa della sua rara patologia neurologica che causa spasmi e rigidità muscolare diagnosticata nel 2022. L’ultima sua apparizione è stata alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive a Parigi del 2024. Ma quest’anno, il giorno del suo 58esimo compleanno, la cantante canadese aveva annunciato il suo ritorno con 16 concerti, tra settembre e ottobre 2026. L’artista ha previsto tre concerti a settimana, il mercoledì, il venerdì e il sabato ed è previsto che ognuno richiamerà più di 30mila spettatori.

Altri dieci concerti sono inoltre previsti a maggio del prossimo anno. I concerti saranno alla Défense Arena, una scelta non casuale, perché è lo stesso luogo dove avrebbe dovuto esibirsi nel 2020 con il Courage World Tour, fermato poi dalla pandemia di Covid e poi cancellato per la sindrome che l’ha colpita. Il primo concerto sarà il 12 settembre, ma la cantante è stata già vista e ripresa mentre incontra e canta insieme ai suoi fan.

Il video virale

Dion è arrivata a Parigi venerdì 28 agosto nella Ville Lumière per iniziare le prove della prima parte della sua storica serie di concerti. Davanti all’hotel dove alloggia, il palazzo Royal Monceau, sull’avenue Hoche, si è subito radunata una folla di fan per accogliere la cantante. Mentre usciva dal lussuoso hotel parigino, martedì la cantante si è esibita con una delle sue hit, per la gioia dei presenti. Come mostrano i diversi video pubblicati sui social media, ha cantato Pour que tu m’aimes encore, aggiungendo anche qualche passo di danza.

La storia della coppia italiana che ha pedalato fino a Parigi

L’evento ha subito attirato numerosi turisti, secondo la Amadeus Travel Intelligence, le ricerche di voli internazionali per Parigi sono aumentate dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le prenotazioni sono cresciute del 5%. Il quotidiano francese Le Parisien ha intervistato anche due italiani che hanno fatto più di 970 chilometri in bicicletta per assistere al ritorno sul palco della cantante. Partiti dal lago di Como per raggiungere Parigi in bici hanno viaggiato per circa 18 giorni.