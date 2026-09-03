Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀAvellinoCampaniaGiovani

Milano-Avellino in van per ritrovare la ragazza dell’ostello: il gesto di Martino diventa virale. Ma lei è fidanzata – Il video

03 Settembre 2026 - 22:25 Alba Romano
martino avellino beatrice
martino avellino beatrice
La storia del 27enne di Milano, è diventata virale. «Non cercavo una fidanzata, volevo solo ringraziarla. Quella chiacchierata mi ha cambiato la vita»
Google Preferred Site

Un van, una mappa e tre soli indizi custoditi per nove anni: il nome (Beatrice), la data di nascita (24 agosto 1999) e la città di provenienza (Avellino). Con questi indizi, ricostruisce Il Mattino, Martino Pedotti, un 27enne milanese, si è messo in viaggio verso il capoluogo irpino per rintracciare la ragazza con cui, quasi un decennio prima, aveva condiviso una profonda conversazione in un ostello di Amsterdam.

I volantini, le tv locali, le pagine social: alla fine Beatrice è stata trovata

Arrivato ad Avellino, il giovane ha iniziato a distribuire volantini lungo le vie del centro nei quali raccontava la magia di quell’incontro in Olanda e il desiderio di poterle parlare un’ultima volta. Il gesto ha conquistato la città e infiammato i social, scatenando una vera e propria gara di solidarietà. La sua storia rimbalza sui social, viene raccolta dalla pagina social Y_Avellino e dalle televisioni locali. Viene ripresa anche da Repubblica e Il Mattino. In meno di 48 ore la mobilitazione di residenti e commercianti ha dato i suoi frutti: Beatrice è stata rintracciata.

I due si sono finalmente rivisti, ma il finale ha deluso le aspettative dei romantici. Beatrice, colta di sorpresa e spiazzata dal clamore mediatico suscitato dalla vicenda, ha spiegato di essere felicemente fidanzata.

«Non cercavo una fidanzata, volevo solo ringraziarla»

Nessun rimpianto, tuttavia, per il giovane protagonista: «Non cercavo un fidanzamento – ha spiegato Martino a Il Mattino –. Volevo soltanto ringraziarla perché quella conversazione mi ha cambiato la vita. C’ho messo tutto questo tempo perché ho fatto un gran lavoro interiore. Comunque sarò eternamente grato agli avellinesi per il supporto e il calore che ho ricevuto. Tornerò qui, dove ho trovato delle risposte e nuove consapevolezze».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La Rai e l’addio degli inviati di Report: «Costano troppo»

2.

«Non abbiamo più soldi per curare Bianca»: la verità dietro la morte della famiglia di Pietralata (Roma)

3.

Chi è il cittadino bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne a Torino

4.

Caso Ranucci, gli inviati di Report: «Abbiamo aperto un canale con la Rai, vedremo». All’incontro con Corsini assenti i neo conduttori

5.

Frana sul Monviso, si teme un disperso: ricerche impossibili fino all’alba

leggi anche
L'albero genealogico di 42mila persone di San Marino
ATTUALITÀ

Un uomo di 45 anni ha ricostruito l’albero genealogico di San Marino

Di Michela De Marchi
i dati istat sul gioco d'azzardo in italia
ATTUALITÀ

Nel 2024 un italiano su tre ha tentato la fortuna: il gratta e vinci batte il lotto

Di Marco Fedeli
fulmini italia
ATTUALITÀ

Siamo un Paese di «fulminati»: quasi 300mila saette in tre mesi. Perché l’Italia è la calamita d’Europa e le regioni più colpite

Di Cecilia Dardana