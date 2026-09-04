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Pesaro, i genitori che fanno arrestare il figlio 17enne dopo un inseguimento della polizia

04 Settembre 2026 - 09:21 Alba Romano
pesaro genitori arresto figlio
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Era salito su un'auto rubata. Poi è andato a sbattere ed è scappato dalla questura
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Un padre e una madre di Pesaro hanno fatto arrestare il figlio 17enne. Il ragazzo era scappato dalla questura ed era tornato a casa. Era stato beccato alla guida di un’automobile rubata durante un inseguimento, terminato contro un muro e due auto parcheggiate. Al Quotidiano Nazionale dicono che «da un anno e mezzo chiedevamo che venisse inserito in una struttura protetta. C’era stata un’escalation dei problemi e i momenti di aggressività non erano soltanto fuori, ma anche dentro casa. Poteva spaccare le cose, urlare. A volte era impossibile tenerlo fermo».

I due genitori e l’arresto del figlio

I due raccontano che la loro giornata «dipendeva dalla sua. Da come si svegliava, da come reagiva a una richiesta. Non diciamo di essere stati genitori perfetti. Diciamo che abbiamo alzato la mano e chiesto aiuto. Già a sei o sette anni aveva seguito dei percorsi. Non abbiamo mai negato il problema (un disturbo da deficit di Attenzione e iperattività (Adhd). Crescendo le difficoltà sono aumentate e dal 2024 sono arrivati i primi guai con la giustizia». I due raccontano: «Ci sono stati medici, assistenti sociali, percorsi. Ma noi continuavamo a dire: nostro figlio ha problemi grossi, non riusciamo più a gestirlo, aiutateci. La richiesta di inserirlo in una struttura l’abbiamo fatta più volte».

Il furto e l’inseguimento

Poi sono arrivati il furto dell’auto con relativo inseguimento: «Quando ci hanno raccontato quello che era successo è stato uno choc. Non giustifichiamo niente. Nostro figlio ha sbagliato e deve pagare. Ma anche quella mattina abbiamo chiesto che venisse inserito in una struttura. Abbiamo detto: non riportatelo a casa. Magari ci ringrazierà, magari ci odierà. Non lo sappiamo». Ora il ragazzo è in comunità: «Adesso è iniziato un percorso. Speriamo che riesca a capire cosa significa stare bene e che possa continuare a stare bene quando tutto questo sarà finito».

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