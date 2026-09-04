La Romania incrimina Andrew e Tristan Tate per riciclaggio, stupro e traffico di minori

I due sono già in arresto a Miami. La Gran Bretagna ha chiesto agli Usa l'estradizione

Oggi 4 settembre la procura della Romania ha formalmente incriminato l’influencer Andrew Tate. Le accuse sono traffico di minori, riciclaggio di denaro, rapporti sessuali con una minorenne e intralcio alla giustizia. Suo fratello Tristan è stato accusato di complicità, anni dopo l’inizio delle indagini. L’agenzia di stampa Reuters ricorda che i fratelli Tate, ex kickboxer con doppia cittadinanza statunitense e britannica, sono stati arrestati a Miami alla fine di luglio, dopo che la Gran Bretagna ne aveva richiesto l’estradizione.

Andrew e Tristan Tate in carcere negli Usa

Alla fine di agosto nel tribunale federale di Miami il giudice Lauren Louis ha rifiutato di pronunciarsi immediatamente sulla richiesta di cauzione dei fratelli: Quindi i due rimarranno in custodia federale fino a quando non emetterà la sua sentenza. I Tate, sono stati arrestati a Miami il 18 luglio, dopo che la Gran Bretagna ne aveva richiesto l’estradizione. I fratelli, che possiedono la doppia cittadinanza statunitense e britannica, hanno negato ogni addebito. Gli ex kickboxer hanno costruito un ampio seguito online promuovendo le loro opinioni su mascolinità e ricchezza. Andrew Tate, 39 anni, si è definito un misogino.

Le accuse

I procuratori federali hanno sostenuto che, se rilasciati, rappresenterebbero un pericolo per la comunità. Dopo la testimonianza dei fratelli Tate, il procuratore Abbie Waxman ha mostrato in tribunale un video di Andrew Tate che diceva: «Schiaffo, schiaffo, afferra, strangola, stai zitta, puttana, sesso». «Promuovono una violenza incredibile contro le donne», ha spiegato Waxman. I fratelli Tate hanno reclutato decine di donne per lavorare in un’attività di pornografia via webcam a partire dal 2014 e in seguito hanno gestito corsi online chiamati “Hustler’s University”, secondo i procuratori dell’ufficio di Miami.

«Siamo personaggi online»

Sul banco dei testimoni entrambi i fratelli Tate hanno sostenuto di interpretare dei personaggi online quando pubblicano contenuti volgari. «Top G è una caricatura», ha detto Andrew Tate, riferendosi allo pseudonimo online che utilizza e che ha definito come quello di un «personaggio iperbolico. Lo faccio per scuotere gli uomini dall’apatia», ha aggiunto. Tristan, 38 anni, ha testimoniato che la «comicità stravagante» del fratello lo rende virale. «È l’unica persona al mondo che viene giudicata in base al personaggio che interpreta», ha sostenuto.

La situazione legale

Il processo legale per stabilire se i fratelli Tate possano essere estradati potrebbe richiedere mesi. La Gran Bretagna ha tempo fino al 16 settembre per presentare la sua richiesta di estradizione completa al Dipartimento di Stato, come risulta dai documenti del tribunale statunitense. L’impulso per l’arresto dei fratelli a Miami è stato dato dalle nuove accuse mosse dal Crown Prosecution Service (CPS) britannico in relazione a presunti reati che coinvolgono quattro presunte vittime tra luglio 2010 e agosto 2017.

In precedenza, i due fratelli erano stati accusati in Gran Bretagna di stupro e tratta di esseri umani in relazione a tre presunte vittime, ha affermato il CPS. Un giudice britannico ha emesso un mandato di arresto nei loro confronti nel 2024. Non si sono ancora presentati in tribunale in Gran Bretagna per dichiararsi colpevoli o innocenti in merito alle accuse. La Gran Bretagna sta cercando di ottenere l’estradizione dei fratelli affinché rispondano di entrambe le accuse.