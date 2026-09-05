«Tua figlia è morta». L’ultimo messaggio di Federico Vella alla madre di Lorena Isceri, uccisa sulla A1: «È finita»

Il messaggio del 36enne dopo aver ucciso la ex compagna e prima di gettarsi dal cavalcavia: le indagini sul femminicidio

«È finita, tua figlia è morta». È l’ultimo messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena Isceri, la manager uccisa dallo stesso 36enne, ex compagno, gettandola da un viadotto dell’A1, nel tratto che ricade nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze), prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Dopo aver inviato l’sms, l’uomo – scrive il Corriere della Sera – avrebbe chiamato sua madre. Che cosa si siano detti non si sa, ma lei ha telefonato il 112 e ha denunciato il figlio. «Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che ha ucciso la sua ex fidanzata», ha detto la donna.

L’aggressione premeditata e il femminicidio

Con il passare delle ore si accredita l’ipotesi di un’aggressione premeditata. Nella vettura dell’uomo, posteggiata in via Panciatichi a pochi passi dall’abitazione della ex, sono state rinvenute alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Vella si è intrufolato nel garage e dopo aver coperto con lo scotch le cellule fotoelettriche per evitare che le porte si chiudessero, ha atteso la donna. Poi l’ha aggredita, caricata nel bagagliaio della stessa auto di Lorena ed è partito. Nel bagagliaio l’uomo ha riposto anche la borsa della ex che cosi è riuscita a prendere il cellulare e a contattare il 112 per chiedere aiuto: una telefonata durata una ventina di minuti con la centrale operativa del numero di emergenza. Proprio dalla registrazione della chiamata si sentirebbe, prima che la chiamata si interrompa, l’uomo che dice «Cosa stai facendo?».

La trattativa con la polizia

Poi Vella, avrebbe afferrato la ex, dal fisico atletico ma minuto, per gettarla nel vuoto dal viadotto. Poco dopo è lui a buttarsi e in un video di una decina di minuti, girato con un telefonino da uno degli appartenenti alle forze di polizia arrivate sull’A1, c’è tutta la trattativa condotta per evitare che l’uomo si lanciasse. Le immagini riprendono Vella in bilico dietro il guardrail, una poliziotta e dei vigili del fuoco in ginocchio. Si sentono diverse voci che cercano di convincerlo e lui che ripete più volte di non avvicinarsi. «Fede noi ci allontaniamo e tu vieni» dice una voce fuori campo mentre altri lo invitano a «fare un passo dentro». Fino al tragico epilogo.

Foto copertina: ANSA/Instagram/Federico Vella