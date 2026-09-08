Famiglia nel bosco, via l’assistente sociale Veruska D’Angelo: nominata Giuseppina Tittaferrante

Domani l'incontro con Pillon, il legale dei coniugi Birmingham-Trevallion. La mossa dopo che la precedente è finita sotto procedimento disciplinare

Giuseppina Tittaferrante è l’assistente sociale che sostituirà, nel caso della Famiglia nel bosco, Veruska D’Angelo, finita sotto procedimento disciplinare, nei giorni scorsi dal collegio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo per la presunta violazione di sei articoli del codice deontologico, e deve ancora essere giudicata.

Domani l’incontro tra Pillon e la nuova assistente sociale

Intanto, dopo i solleciti dei legali, è stato fissato per domani l’incontro con la nuova assistente sociale per concordare il rientro graduale dei tre bambini a casa. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Simone Pillon, a seguito della decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il piano prevede che i minori restino nella struttura protetta di Vasto fino ad ottobre, mese in cui potranno iniziare a trascorrere i fine settimana con i genitori a Palmoli.