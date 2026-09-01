Famiglia nel bosco: il Tribunale decide per il rientro graduale, i figli restano per ora in casa famiglia

Prima i minori inizieranno a frequentare la scuola pubblica e, soltanto tra un mese, potranno passare un fine settimana dai genitori

Nessun ricongiungimento immediato per i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia nota alle cronache come la «famiglia nel bosco». Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha stabilito che i bambini continueranno a risiedere temporaneamente nella struttura protetta di Vasto.

L’inserimento a tappe

Il piano dei giudici prevede un percorso di reinserimento familiare a tappe: i minori inizieranno a frequentare la scuola pubblica e, soltanto tra un mese — a fronte di una relazione favorevole dei servizi sociali —, potranno trascorrere un primo fine settimana intero nella casetta in pietra a Palmoli insieme ai genitori e ai loro animali.

Pillon: «Passi in avanti, ma ancora lontani dal pieno ricongiungimento»

«Si tratta certo di un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, ma spiace tuttavia dover prendere atto che il lungo percorso giudiziario pare ancora lontano dal necessario e auspicabile pieno ricongiungimento familiare», ha dichiarato l’avvocato della famiglia del bosco, Simone Pillon. Elencando alcuni «ulteriori aspetti che meritano di essere corretti», il legale annuncia quindi reclamo alla Corte di Appello. «In ogni caso – spiega – sarà garantita da parte di tutti la piena collaborazione con la tutrice, la curatrice e il servizio affidatario nell’applicazione provvisoria del decreto».