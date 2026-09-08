Torna l’ora solare: il 25 ottobre scatta l’orario invernale

Lancette indietro di 60 minuti nella notte di domenica. Più luce al mattino, tramonti anticipati e consigli pratici per l'adattamento

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l’ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette andranno spostate indietro di un’ora, segnando la fine dell’ora legale e l’ingresso nell’orario invernale. Il cambio garantirà un’ora di luce in più al mattino a fronte di un tramonto anticipato, e resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2027.

Cosa cambia con l’ora solare

L’alba arriverà prima, offrendo maggiore luminosità al mattino presto. Di contro, il buio sopraggiungerà nel tardo pomeriggio, riducendo la luce disponibile dopo il lavoro o la scuola. Rispetto al 2025, in cui il passaggio avvenne il 26 ottobre, nel 2026 il cambio scatta il 25 ottobre, tornando come di consueto l’ultima domenica del mese. Gli strumenti connessi a Internet (smartphone, PC, tablet, smartwatch) aggiorneranno l’orario in automatico. Resta necessario regolare manualmente solo orologi analogici e sveglie tradizionali. Il cambio d’orario può influenzare i ritmi circadiani e il riposo. Per riadattarsi al nuovo ciclo sonno-veglia e alla diversa gestione delle attività pomeridiane possono servire alcuni giorni.

(Foto di Malvestida su Unsplash)