Il vero lusso? I box e i posti auto. Nelle grandi città i prezzi sono ancora in salita

A Firenze i rincari più alti per i box, mentre a Bari per i posti auto

Parcheggiare l’auto in un garage privato oppure in un posto auto sta diventando sempre più un lusso nelle grandi città italiane. Nella seconda parte del 2025 i prezzi dei box sono aumentati in media del 2,2%, mentre i posti auto hanno registrato una crescita in media dell’1,8%. Con il picco di rincari per i box a Firenze (un balzo del 4,8%), mentre a Bari si registra l’aumento maggiore per i posti auto, saliti del 5,2%. Lo dice l’analisi dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa fotografa un mercato sempre più dinamico, spinto dalla mancanza di spazi nei centri urbani e dalla crescente domanda di sosta.

I rincari nelle altre città

A Genova invece i prezzi dei box crescono del 2,0% e i posti auto dell’1,9%. Incrementi significativi anche a Palermo con un aumento dei box del 3,5%, a Roma del 3,1% e a Torino del 2,9%. Seguono Napoli con un 1,6% di aumento sui box e di 0,1% sui posti auto e Milano con un rincaro dell’1,0% in entrambi i casi. L’unica eccezione è Verona con un calo dello 0,2% per i garage e dello 0,5% per i posti auto.

L’identikit di chi vuole i posti auto

Secondo lo studio gli acquisti restano superiori rispetto agli affitti. Infatti, il 77,7% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 22,3% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (59%), ma c’è una discreta quota, il 41%, che lo acquista per metterlo a reddito. L’identikit di chi acquista un box in prevalenza ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni. E il 72,8% delle operazioni viene effettuato dalle famiglie. Chi acquista per esigenze personali il box lo cerca quasi sempre nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze, nel raggio di 500 metri.