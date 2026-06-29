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Case, nelle grandi città si vende in meno di 4 mesi. Record a Milano e Bologna con 88 e 91 giorni

29 Giugno 2026 - 13:53 Annapaola Messina
vendesi casa
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I dati di Tecnocasa fotografano i tempi del mercato immobiliare: più rapidi nelle città, più lenti nell'hinterland
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Vendere casa è un’operazione sempre più veloce. Uno studio portato avanti dall’Ufficio Studi di Tecnocasa ha rilevato che in media le tempistiche per vendere un appartamento nelle grandi città sono di 108 giorni, un dato che si avvicina molto a quello riportato un anno fa (109 giorni).

Le città in cui questo processo si dimostra più rapido sono Milano e Bologna, dove la vendita di una casa richiede rispettivamente 88 e 91 giorni. Le città in cui il mercato immobiliare si dimostra più lento è Genova, dove occorrono 133 giorni per vendere una casa, e Bari, dove ne occorrono 126.  

Come cambia nelle periferie

Nelle zone dell’hinterland delle metropoli, i tempi di vendita sono più lunghi rispetto a quelli delle grandi città, ma stanno comunque diminuendo, raggiungendo una media di 136 giorni, contro i 142 giorni di un anno fa. In questo gruppo, le vendite più veloci si sono verificate nell’hinterland di Firenze (109 giorni) e di Verona (122 giorni).

Infine, per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, la vendita di una casa si svolge mediamente in 127 giorni (ben 5 in meno rispetto ad un anno fa). 

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