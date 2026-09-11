Beppe Grillo intervistato da Fedez e Marra. Inizia così la nuova stagione di Pulp

Il fondatore del Movimento 5 stelle senza filtri nella creatura del rapper. Lo scatto che anticipa la prima puntata della stagione

«Lunedì 21 Settembre Beppe Grillo a Pulp Podcast». Lo annuncia Fedez stesso, che compare in uno scatto con il fondatore del Movimento 5 stelle e il collega Davide Marra. Non è chiaro di cosa parlerà Grillo, ma sarò inevitabile toccare la sua avventura politica con aspetti magari finora mai rivelati.

Lo scatto diffuso da Pulp sta diventando virale. «Se ha detto quello che pensa veramente, questo farà crollare il mMovimento sotto il 10% e di conseguenza tutto il campo largo», commenta un utente sotto il post. E ancora: «Questo spazza via l’incredibile hype che c’era per la Meloni. Non ci posso credere che ci siate riusciti».