Ex Ilva, spunta una schiuma gialla dall’altoforno 2: «Inquina ancora». Scatta l’allarme per il Mar Grande

La denuncia dell'attivista Luciano Manna di Veraleaks. Informate la Guardia Costiera e l'Arpa Puglia. Lo scatto risale all'11 settembre

Proprio mentre la Corte d’Appello di Milano stava per pronunciarsi sul fermo dell’area a caldo dell’ex Ilva, l’11 settembre si consumava l’ennesimo episodio sospetto. Foto alla mano, l’attivista Luciano Manna di VeraLeaks ha documentato la fuoriuscita di una schiuma giallastra da un tombino legato all’altoforno 2.

Il materiale nel Mar Grande

A riportare lo scatto diversi media. Della vicenda sono state subito informate la Guardia Costiera e l’Arpa Puglia, poiché il materiale si è diretto verso i canali che scaricano nel Mar Grande. Per Manna non ci sono dubbi: gli impianti «continuano a inquinare l’ambiente».