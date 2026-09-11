Il maltempo solo una tregua, torna il caldo. La previsione di Giuliacci: dove e quando risalgono le temperature

I temporali insisteranno su buona parte della penisola ancora per poco. Secondo le previsioni meteo, i prossimi giorni porteranno un importante colpo di coda estivo

Nonostante la stagione autunnale stia per iniziare, l’estate 2026 riserva ancora importanti sorprese meteorologiche, alternando fasi di caldo intenso a improvvise ondate di maltempo atlantico. Da giovedì 10 settembre una forte perturbazione si è abbattuta sull’Italia, portando a un generale abbassamento delle temperature soprattutto al Centro-Nord e inaugurando un fine settimana all’insegna dell’instabilità. Tuttavia, questa tregua dal caldo sarà temporanea. Dopo il passaggio dei temporali, le temperature saliranno di nuovo, regalando una settimana estiva prima di lasciare definitivamente spazio all’autunno.

Una settimana di caldo prima del nuovo maltempo

L’estate, insomma, non ha ancora intenzione di abbandonare l’Italia. Dopo la parentesi di maltempo, da lunedì 14 a domenica 20 settembre le condizioni meteorologiche torneranno a essere stabili e, di conseguenza, le temperature registreranno una nuova impennata. Stando all’analisi del meteorologo Mario Giuliacci, al Centro-Sud si toccheranno nuovamente picchi di 30-32 gradi. Tuttavia, con arrivo della nuova stagione, tra domenica 20 e mercoledì 23 settembre si prospetta un ulteriore calo termico accompagnato da nuove perturbazioni atlantiche.

Un weekend ancora instabile in tutta italia

Nel frattempo, la situazione attuale resta critica su diverse regioni. Secondo le previsioni Giuliacci, nella giornata di venerdì 11 settembre saranno colpite ancora da precipitazioni il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e le regioni centro-meridionali. In Friuli, inoltre, è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone dell’Isonzo, Udine, Gorizia e del Carso. Allerta gialla invece per Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Campania e Molise. Sabato 12 ci saranno ancora rovesci sparsi, soprattutto sui rilievi e sull’Appennino, mentre domenica 13 le instabilità inizieranno ad attenuarsi.

Accumuli di pioggia nel Nord-Est

Giuliacci sottolinea che nel weekend il Nord-Est verrà colpito dagli accumuli di pioggia più importanti, con oltre 50 millimetri tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Leggermente inferiore la quantità di acqua in Lombardia, Toscana e Lazio, dove sono previsti tra i 30 e i 40 millimetri. Sud, Sardegna e anche il Piemonte, invece, verranno colpiti da circa 15 millimetri.