Sorpresa: Malpensa e Fiumicino nella top 10 dei migliori aeroporti 2025-2026. La classifica

La classifica è stata realizzata prendendo in considerazione 60 aeroporti in tuto il mondo e distingue tra 25 scali di grandi dimensioni e 35 alternative più piccole

Ci sono anche due aeroporti italiani nella top ten della classifica “World Consumer Airport Index” stilata dal Consumer Choice Center, organizzazione internazionale indipendente di tutela e advocacy dei consumatori, prendendo in considerazione 60 aeroporti in tutto il mondo. Due le liste emerse: una relativa ai 25 scali di grandi dimensioni e l’altra alle 35 alternative più piccole. Roma-Fiumicino guadagna il secondo posto tra gli aeroporti più grandi mentre Milano-Malpensa il quinto tra i dieci migliori più piccoli. L’elenco è stato realizzato attingendo a dati aeroportuali, relazioni annuali, statistiche online e ricerche condotte dalla stessa organizzazione.

I parametri utilizzati

I parametri considerati per valutare l’esperienza complessiva dei viaggiatori sono diversi, innanzitutto tempi di attesa ai controlli di sicurezza, ritardi medi, efficienza dei collegamenti di trasporto tra l’aeroporto e la città e di quelli interni allo scalo – per esempio la facilità con cui è possibile spostarsi da un gate all’altro – ma anche numero di voli diretti, frequenza dei voli notturni e presenza di un hotel dell’aeroporto.

La top ten degli scali più piccoli

La top ten degli scali più piccoli è guidata da Düsseldorf, che ha ottenuto un punteggio di 26,861 punti, ponendosi davanti a Zurigo e Copenaghen. L’aeroporto offre collegamenti verso 171 destinazioni e presenta tempi di attesa ai controlli di sicurezza molto ridotti. La classifica è chiusa da Berlino: 3 dei 10 migliori scali più piccoli sono tedeschi.

Düsseldorf, Germania Zurigo, Svizzera Copenaghen, Danimarca Helsinki, Finlandia Milano-Malpensa, Italia Oslo-Gardermoen, Norvegia Monaco di Baviera, Germania Vancouver, Canada Bruxelles, Belgio Berlino-Brandenburg, Germania

I migliori dieci scali di maggiori dimensioni

Spostandoci invece sugli aeroporti di maggiori dimensioni – quelli che accolgono 47,2 milioni di passeggeri l’anno – al primo posto troviamo Barcellona- El Prat, dove l’attesa media per passeggero ai controlli di sicurezza è di tre minuti, seguita da Roma-Fiumicino e da Los Angeles. Rientrano nella classifica anche Bangkok-Suvarnabhumi, Parigi Charles de Gaulle, Gedda-King Abdulaziz (Arabia Saudita), Londra-Heathrow, Madrid-Barajas, Tokyo-Haneda e Dubai International, che ha mantenuto buone prestazioni nonostante l’impatto diretto del conflitto in Medio Oriente.