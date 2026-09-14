Attacchi dell'esercito russo in Ucraina con 2100 droni, 1700 bombe e 78 razzi nell'ultima settimana – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 14 settembre 2026 Oltre 2.100 droni, in gran parte "Shahed", quasi 1.700 bombe aeree guidate e 78 missili di vario tipo sono stati lanciati dalla Russia contro l'Ucraina nel corso dell'ultima settimana. Volodymyr Zelensky traccia un bilancio degli attacchi nemici che hanno colpito infrastrutture energetiche, la rete ferroviaria, attività commerciali ed edifici residenziali, con raid registrati tra l'altro a Odessa e nella regione di Volinia, al confine con la Polonia. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev