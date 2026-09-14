L’oligarca russo Kremlev ha pagato la festa di nozze di Donald Trump Jr. alle Bahamas

La rivelazione del Wall Street Journal. Le reazioni della Casa Bianca, il presidente Usa: «Non ho idea di chi sia»

L’oligarca russo Umar Kremlev ha finanziato i festeggiamenti per le nozze di Donald Trump Jr. e Bettina Anderson alle Bahamas, definendo il contributo un «regalo straordinariamente generoso da parte di un amico». A rivelarlo è il Wall Street Journal, che ha raccolto la conferma diretta della coppia.

Il regalo per l’after party

Dopo una cerimonia nuziale riservata alla sola famiglia, la coppia ha celebrato l’evento alle Bahamas con due serate di festa tra musica, fuochi d’artificio e un’ampia platea di ospiti, tra cui il genero del presidente Jared Kushner. Vicino a Vladimir Putin e presidente dell’International Boxing Association (Iba) dal 2020, Kremlev ha incontrato più volte Trump Jr., partecipando con lui anche a un panel a Istanbul nel 2025.

La posizione di Donald Trump che si smarca (con Melania)

Il presidente degli Stati Uniti si è smarcato dall’evento dichiarando di non conoscere Kremlev e minimizzando l’accaduto: «Non ho idea di chi sia Umar, non l’ho mai sentito nominare. È stato solo un’afterparty organizzata in loro onore, non è un grosso problema». Tramite un portavoce, la First Lady ha precisato di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con l’oligarca e di non aver preso parte all’organizzazione o alla gestione finanziaria delle nozze.