Giuli a Villa Verdi: Tempo un anno e riaprirà al pubblico. Muti: Avere tre Ministri è un bel segnale – Il video

(Agenzia Vista) Piacenza, 13 settembre 2026 “Con il Governo Meloni finalmente c’è un Governo che si occupa di Villa Verdi. Insediatomi il 6 settembre, il 19 avevo già firmato l’acquisto della villa. Esistono tempi ordinari di burocrazia, noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere di fronte a un edificio in condizioni inaccettabili. Insieme con altri colleghi, primo fra tutti Tommaso Foti, ci siamo dedicati a un sopralluogo e abbiamo iniziato un percorso di stanziamenti di risorse nel capitolo dei Grandi Progetti per rigenerare completamente la Villa”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Villanova sull’Arda, dove ha assistito a Notturno, ideato dal Maestro Riccardo Muti per il recupero di Villa Verdi, dopo gli appelli del direttore d’orchestra che ieri aveva parlato dell’inerzia di politica e dei Governi. Muti ha ringraziato Giuli, presente con Tommaso Foti e Gianmarco Mazzi: "Avere tre Ministri è un bel segnale, vi ringrazio perché non sapevo che i lavori hanno avuto inizio l'anno scorso, avete iniziato a fare ciò che nessuno altro aeva fatto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev