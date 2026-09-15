il Governatore Fontana: Premio voce lombarda ponte con chi illustra nostro territorio nel mondo – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 15 settembre 2026 "Applichiamo la legge che è stata approvata nel maggio del '24, una legge che vuole far sì che ci sia un ponte aperto con i tanti lombardi che nel mondo hanno illustrato le nostre capacità, le nostre specificità, la nostra storia, la nostra cultura. Ecco, vogliamo mantenere aperto un ponte, anche perché noi ci auguriamo che qualcuno magari possa decidere di ritornare nella loro patria d'origine, nella loro terra d'origine per continuare a svolgere le loro attività". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della consegna del 'Premio Voce lombarda nel mondo' a Palazzo Pirelli. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev