POLITICAPunti di VistaVideo Il Senato approva la legge elettorale con 113 sì e 71 no. Il provvedimento passa ora alla Camera – Il video 15 Settembre 2026 - 12:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 L’aula del Senato ha approvato la legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera per la terza lettura. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Mario Roggero, no del giudice sulla pena differita «in attesa della grazia». Il gioielliere resta in carcere: negati anche i domiciliari 2. Beppe Grillo e l’idea di una lista contro Conte. Il segnale sul profilo Whatsapp e la vendetta con l’aiuto di Fedez 3. Sondaggio Swg-La7: crescono PD e FdI, arretra la Lega. In calo gli indecisi 4. Di Battista ricoverato al Gemelli, la paura dell’assalto in ospedale: l’appello ad amici e giornalisti 5. Vannacci in Calabria dopo gli addii al partito (e prima del voto). L’ex di Fn D’Aleo a Open: «Troppi estremisti, con me via altri 70»