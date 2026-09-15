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Il Senato approva la legge elettorale con 113 sì e 71 no. Il provvedimento passa ora alla Camera – Il video

15 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 L’aula del Senato ha approvato la legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera per la terza lettura. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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