Legge elettorale, Boccia (Pd): State cacciando le donne dal Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 "State cacciando le donne dal Parlamento. Per anni Giorgia Meloni ha costruito la propria narrazione politica sull’idea dell’underdog. C’è qualcosa di affascinante nell’idea di chi parte da una posizione di svantaggio, combatte e vince. Ma la prova più difficile per un underdog non è vincere. È cosa fa delle regole dopo aver vinto. Chi è sicuro della propria forza non teme regole neutrali. Perché una buona legge elettorale è quella che sei disposto ad approvare anche sapendo che potrebbe far vincere gli altri. Questa è la differenza tra scrivere una regola e costruirsi una convenienza. E forse è questo il punto più grave di tutta questa vicenda. Una legge elettorale non è una legge qualsiasi. È il ponte tra la volontà dei cittadini e il potere delle istituzioni. Se quel ponte viene costruito pensando prima a chi deve attraversarlo, la democrazia si indebolisce", ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia nella dichiarazione di voto a nome del Pd sulla riforma della legge elettorale. " Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev