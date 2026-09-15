Legge elettorale, De Cristofaro (Avs): 170 giorni persi, mentre italiani alle prese con la crisi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 170 giorni persi dietro alla legge elettorale. 170 giorni in cui, invece di occuparsi delle grandi questioni che stanno a cuore agli italiani, la crisi salariale, il caro prezzi, l'inflazione, la benzina alle stelle, il Parlamento si è occupato di legge elettorale. Non perché c'era l'esigenza democratica di cambiarla ma perché alla destra serviva una legge per blindare le poltrone e blindare il potere. Peccato che questa legge, pensata quando Vannacci e il suo partito erano all'1 per cento, al 2 per cento, ora diventa controproducente. Molti a destra sperano che questa legge elettorale venga affossata nel voto segreto della Camera perché non sanno come tornare indietro. Questo succede quando si decide inseguendo l'interesse di parte invece dell'interesse generale. La destra aggira la Costituzione introducendo per via ordinaria quella che dovrebbe essere una riforma costituzionale. La Costituzione si cambia seguendo le regole e lasciando agli italiani l'ultima parola. E, visto che gli italiani hanno rispedito al mittente pochi mesi fa la riforma della giustizia, la destra prova a scardinare l'equilibrio dei poteri per via ordinaria. Vogliono una democrazia asservita al potere del capo: una capocrazia. Avs vota no", ha detto in Aula il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev