La giostra sfiora il palazzo, la scena virale al luna park: perché il Super Frisbee è stato chiuso definitivamente – Il video

La polemica dopo un video diffuso su TikTok. Secondo i giostrai la distanza era sicura, ma i dubbi erano già stati sollevati lo scorso agosto

Un video diventato virale ha fatto chiudere una giostra a Reggio Calabria. Il caso è esploso al luna park di Largo Botteghelle, allestito per la Festività Mariane, quando un utente di TikTok ha diffuso il filmato del Super Frisbee, che oscillando arriva a sfiorare la facciata del palazzo di fronte. Subito è scoppiata la polemica circa la sicurezza dell’impianto: inizialmente l’attrazione è stata sospesa per qualche giorno, per poi essere chiusa definitivamente.

La sospensione del Super Frisbee

Ogni anno a Reggio Calabria vengono allestite le giostre per la festa in onore della Madonna della Consolazione. Tra queste c’è il Super Frisbee, una piattaforma circolare che oscilla avanti e indietro, portando i passeggeri sempre più in alto. Ma proprio questo movimento, ha sollevato un dubbio sulla sua sicurezza. In un video su TikTok, il braccio dell’attrezzatura arriva a pochi centimetri da un edificio che ha davanti, disabitato e solo in parte occupato da uffici. Il filmato si è diffuso in tutta Italia e ha portato a un sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza. Stando alle parole di Rino Talarico, rappresentante dei giostrai, riportate a ReggioTV «la giostra lavora in sicurezza, le distanze sono regolari e sono le stesse di due anni fa».

Per i giostrai nessun pericolo di sicurezza

Nel momento della costruzione l’organizzazione si era rivolta alla perizia giurata di un ingegnere per posizionare gli impianti nelle zone più corrette. I gestori avrebbero posto una distanza di due metri dal palazzo. Ridotta a circa un metro e sessanta quando il braccio dell’attrezzatura è nel suo punto massimo. Secondo Talarico il video sarebbe stato frainteso a causa di un effetto ottico che fa sembrare il gioco pericolosamente vicino al palazzo. La commissione provinciale di vigilanza è intervenuta per attivare la giostra e vedere di persona le distanze. Oltre che per analizzare la documentazione. In un primo momento il Super Frisbee è stato sospeso temporaneamente. Dopo i lavori della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, però, si è ritenuto necessario chiudere definitivamente la giostra per questioni di sicurezza.

Perché la giostra avrebbe dovuto essere in un altro punto

La fine del Super Frisbee non giunge inaspettato. Con la delibera di Giunta dello scorso 13 agosto, il Comune aveva stabilito che le giostre di grandi dimensione avrebbe dovuto essere collocate nella zona tra Calabria e Largo Botteghelle. Quelle più piccole, invece, potevano essere montate in Piazzale Ferraris. A sollevare una prima questione legata alla sicurezza era stato il Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori che a fine agosto aveva chiesto di rivedere la scelta. I problemi principali, oltre la cautela, sarebbero stati viabilità, rumori e accessibilità dell’area per i mezzi di soccorso. Il presidente del Comitato, Filomena Malara, aveva quindi chiesto che le giostre più grandi tornasse al Tempietto, l’area in cui erano state collocate nel 2025.

Non ottenendo risposta, Malara è intervenuta una seconda volta per accertare la compatibilità tra la decisione presa dalla Giunta e il Piano comunale di Protezione Civile. Nella documentazione, stando alle parole del presidente del Comitato, Largo Botteghelle sarebbe dovuto essere dedicato alle situazioni di emergenza e per assistere le persone del luna park. E dopo il video di TikTok la decisione è stata definitiva: il Super Frisbee non riaprirà. Non è stato ancora risolto, invece, il nodo sull’organizzazione delle prossime edizioni della Festività Mariane.