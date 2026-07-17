15enne muore folgorato dal punchingball del Luna Park di Spotorno

Il sindaco e l'ipotesi su cosa è accaduto: «Forse un problema con l'alimentazione, c'è stato un temporale un'ora prima della tragedia»

Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. La tragedia, scrive l’AdnKronos, sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.

L’emergenza

Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l’impianto. Il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un’ordinanza. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell’amico.

Il cordogli del sindaco

«Siamo rammaricati, esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere», dice all’agenzia di stampa Fiorini. «Si tratta di una forma particolare, perché il bersaglio si trova a terra e si colpisce con i piedi anziché con le mani, come avviene nei normali punginball». La chiusura del Luna Park è stata «un atto dovuto finché non comprendiamo dinamica e condizioni di sicurezza». La delega alle indagini è in capo alla polizia locale, guidata dalla comandante Alessandra Ghidara.

Come è successo

Una prima ipotesi di quanto possa essere successo il sindaco prova a fornirla: «Sicuramente ci sarà stato un problema con l’alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un’ora prima della tragedia». Il Luna Park di Spotorno è storico: «C’è da almeno 20 anni, sempre gestito dalle stesse persone». Le indagini proseguono per individuare le responsabilità di quanto accaduto.