Treni in tilt a Roma Termini, ritardi fino a 100 minuti per un guasto nel Livornese. Disagi anche in Puglia e Sicilia

La circolazione è fortemente rallentata sulla linea Tirrenica per un inconveniente tecnico tra Vada e Cecina. Ripercussioni su Frecce e Intercity diretti nella Capitale, con altri blocchi segnalati a Castellaneta e Siracusa

Una giornata di pesanti disagi per i viaggiatori sulla rete ferroviaria verso il Centro-Sud. La circolazione registra ritardi fino a 100 minuti alla stazione di Roma Termini, dove l’accumulo dei convogli in ritardo sta impattando il traffico di treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. A causare il blocco principale è stato un inconveniente tecnico a un treno verificatosi intorno alle 15 nel tratto tra Vada e Cecina, in provincia di Livorno, a cui si sono aggiunti ulteriori guasti in Puglia, per un problema a un passaggio a livello a Castellaneta, e in Sicilia, dove un Intercity Notte è rimasto bloccato in stazione a Siracusa.

Il nodo di Livorno e i treni a lunga percorrenza

L’inconveniente registrato sulla linea Tirrenica ha provocato un effetto domino sui convogli in transito da nord verso la Capitale. Tra le corse che accumulano i ritardi maggiori figura il Frecciarossa 8619, partito da Milano Centrale alle 13 e atteso a Roma Termini per le 20:03, che viaggia con oltre un’ora di tempo aggiuntivo. Stessi disagi per l’Intercity 511 (Torino Porta Nuova – Salerno) e per l’Intercity 684 in viaggio da Grosseto verso Milano Centrale, entrambi con ritardi accumulati superiori ai 60 minuti.

I blocchi a Castellaneta e Siracusa

A complicare il quadro generale della rete ferroviaria si sono aggiunti altri due guasti lungo il Paese. L’Intercity 702, partito da Taranto alle 13:51 e diretto a Roma Termini, ha subito forti rallentamenti a causa di un malfunzionamento a un passaggio a livello all’altezza di Castellaneta. Attesa ancora più lunga per i passeggeri dell’Intercity Notte 89524 per Roma: il convoglio è rimasto fermo direttamente sul binario di partenza nella stazione di Siracusa dalle 17:39 a causa di un guasto tecnico al mezzo.