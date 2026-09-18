Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, a processo padre e figlio chirurghi: l’accusa di omicidio nella “clinica” dei Procopio

Dovranno comparire davanti al giudice i medici Marco e Marco Antonio Procopio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada. I due chirurghi estetici, padre e figlio, sono stati rinviati a giudizio per la vicenda della 22enne morta dopo un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio medico a Roma.

Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell’intervento. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.

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