Ultime notizie CanadaFemminicidiGiorgia MeloniGoverno MeloniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀInchiesteLazioOmicidi colposiRomaSanità

Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, a processo padre e figlio chirurghi: l’accusa di omicidio nella “clinica” dei Procopio

18 Settembre 2026 - 12:51 Giovanni Ruggiero
margaret-spada-salvatore-sferrazzo-marco-antonio-procopio
margaret-spada-salvatore-sferrazzo-marco-antonio-procopio
Google Preferred Site

Dovranno comparire davanti al giudice i medici Marco e Marco Antonio Procopio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada. I due chirurghi estetici, padre e figlio, sono stati rinviati a giudizio per la vicenda della 22enne morta dopo un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio medico a Roma.

Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell’intervento. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La foto che smentisce Ranucci sulla cena con Lavitola per l’Uganda

2.

Spunta un secondo ristorante nella vicenda di Sigfrido Ranucci. È dell’amica del cuore, Laura Cianfoni, ma se la passa meno bene del Cefalù

3.

«Sbirri maledetti, gli facciamo il c…»: le chat dei medici dei falsi certificati agli immigrati

4.

La skyrunner canadese dispersa sul Cervino da due settimane, la famiglia si arrende: «Kalie ora resta tra le sue montagne»

5.

La nuova truffa del gattino smarrito: cos’è e come evitarla. Il racconto di una vittima romana