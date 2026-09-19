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Positivo all’alcoltest, chiama la cugina per farsi venire a prendere ma lei è più ubriaca di lui: denunciati

19 Settembre 2026 - 09:53 Ettore Ambrosi
ubriaco etilometro cugina ubriaca
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È successo sulla strada statale adriatica nel comune di Rimini
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Una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione, impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale lungo la Strada statale 16 Adriatica, nel comune di Rimini, ha proceduto al controllo di un autocarro condotto da un 60enne. Sottoposto alla verifica etilometrica, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Gli agenti hanno quindi proceduto all’immediato ritiro della patente di guida. Come previsto dalla normativa, hanno invitato il conducente a contattare una persona di fiducia idonea alla guida, alla quale affidare il veicolo.

La cugina

A quel punto è arrivata una donna, 53enne cugina del trasgressore, alla guida di un’auto. Ma nel corso delle procedure di identificazione e della verifica dei requisiti è risultata a sua volta positiva all’etilometro. Facendo registrare un tasso alcolemico di poco superiore a quello del parente. Per entrambi i conducenti, residente nel riminese, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ai due non è restato altro da fare che contattare un ulteriore parente, questa volta sobrio. Quest’ultimo ha assunto la custodia di entrambi i veicoli.

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