Sorelline scomparse, i genitori denunciati per maltrattamenti nel 2023

In quell'epoca, apprende Ansa, i sei minori furono affidati a una comunità. Poi tornarono tutti dal padre che si occupa di loro. La mamma delle piccole, straniera, vive in un'altra città

Continuano a ritmo serrato le ricerche di Benedetta e Domitilla Costanza, le sorelle di 12 e 8 anni, scomparse da ieri sera a San Cataldo, in Sicilia. Secondo quanto ha appreso Ansa nel 2023 i genitori delle bambine sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sarebbero stati affidati a una comunità. Nel 2024 infine i sei minori sarebbero stati affidati al padre, con il quale vivevano. I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, vive in un’altra città.

Il sindaco: «Chiunque le veda o abbia notizie utili è pregato di avvisare»

Alle 17.30 è stata convocata una riunione in Prefettura a Caltanissetta per fare il punto sulla situazione e pianificare le indagini sulle due bambine, mentre il padre si trova ancora in caserma, ascoltato dagli investigatori. Intanto si cercano di verificare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire gli spostamenti di Benedetta e Domitilla. «Chiunque le veda o abbia notizie utili è pregato di avvisare immediatamente carabinieri, polizia o polizia municipale. Per favore condividete il più possibile!» scrive sui social il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato.