Scopre i ladri nel cortile del cantiere e spara, uno muore. Il caso a Baldissero d’Alba: dubbi sull’arma usata lontano da casa

La vicenda a pochi chilometri da Grinzane Cavour, dopo anni prima Mario Roggero aveva sparato e ucciso due dei tre rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Cosa è successo nella notte in provincia di Cuneo

Un uomo di 35 anni ha sparato contro alcuni ladri entrati nel cortile del cascinale in ristrutturazione a Baldissero d’Alba alle 2 circa della notte del 20 settebre, uccidendone uno. Secondo la prima ricostruzione riportata da La Stampa, il proprietario della casa, italiano, era solo quando ha sentito dei rumori provenire dall’esterno. Colto di sorpresa, ha impugnato la pistola e ha fatto fuoco più volte nel buio, all’indirizzo della banda, che sarebbe composta da più persone. Uno dei ladri è stato colpito ed è morto poco dopo. La vittima aveva 25 anni, era originario dell’Albania e residente a Torino.

Cosa si sa sull’arma del proprietario

È stato il 35enne a chiamare i carabinieri pochi istanti dopo gli spari. Gli operatori del 118 hanno provato a salvare il ferito, ma non c’è stato niente da fare. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma di Bra, affiancati dal Nucleo operativo di Cuneo. Sulla pistola, La Stampa precisa che era regolarmente detenuta, ma che l’uomo avrebbe potuto tenerla soltanto in casa e non portarla nel cascinale dove stava facendo i lavori.

La vicenda è avvenuta a pochi chilometri da Grinzane Cavour ed evoca proprio quella di Mario Roggero, il gioielliere ora in carcere perché condannato per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Roggero sta scontando una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario.