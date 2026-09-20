Zelensky: «Abbiamo colpito il petrolio russo. Mosca fermi la guerra» – Il video

Il presidente: hanno lanciato 2 mila droni d'attacco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito su X che i droni di Kiev nelle scorse ore hanno colpito «uno degli impianti chiave dell’industria petrolifera russa e un centro logistico dell’aggressore». Il che «rappresenta miliardi di dollari che alimentano la macchina bellica». Anche un’altra struttura nella regione di Wronesch è stata attaccata, ha aggiunto Zelensky, che ha esortato la Russia a porre fine alla guerra. «Mosca deve porre fine alla sua brutale guerra e scegliere la pace invece di creare un sistema di difesa aerea multi-anello a scapito di altre regioni», ha dichiarato il presidente ucraino. «Ci sono proposte di de-escalation sul tavolo in settori come l’energia e la sicurezza alimentare. Ciò che manca è la volontà politica».

Gli attacchi

Nell’arco di questa settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina «più di 2.000 droni d’attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre a 1.700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo», ha aggiunto Zelensky. «Ogni giorno e ogni notte ci difendiamo dagli attacchi russi», ha detto, riferendo che nelle ultime ore «ci sono stati attacchi contro infrastrutture critiche e civili nelle regioni di Kharkiv, Sumy e Odessa». Mentre nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia «sono stati colpiti edifici residenziali».

I missili balistici

Da ieri sera, «anche le regioni di Vinnytsia, Kiev, Zhytomyr e Cherkasy sono state attaccate», ha inoltre detto Zelensky. Confermando anche l’attacco con drone nella regione del Cherson in cui è risultato colpito un monastero con un monaco ucciso e altri quattro feriti. Nei bombardamenti della scorsa notte su Mosca le forze ucraine hanno utilizzato anche missili da crociera Flamingo e i nuovi missili balistici Pelican (Fp7), ha invece detto Zelensky su Telegram. «Nella regione di Mosca, stanotte, le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci. Sono stati colpiti uno dei principali stabilimenti dell’industria petrolifera russa e un importante centro logistico dell’aggressore».