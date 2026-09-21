Sanremo 27, 24 big in gara e serata Eurovision: De Martino presenta il regolamento

Il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre, parteciperà alla gara dei big

Stefano De Martino ha presentato stamane in conferenza stampa il regolamento del suo primo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Confermate tutte le coordinate già circolate negli scorsi mesi: 24 i big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato in un programma a parte il 18 dicembre; di fatto la gara durerà tre giorni, intestine al Festival altre due gare separate: la classica gara delle cover (giovedì) e la nuova gara per scegliere il rappresentante dell’Italia al prossimo Eurovision Song Contest (il giorno scelto è il venerdì ed è stata chiamata “Serata Performance”.

In aggiornamento