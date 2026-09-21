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Sanremo 27, 24 big in gara e serata Eurovision: De Martino presenta il regolamento

21 Settembre 2026 - 11:40 Gabriele Fazio
Stefano De Martino
Stefano De Martino
Il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre, parteciperà alla gara dei big
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Stefano De Martino ha presentato stamane in conferenza stampa il regolamento del suo primo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Confermate tutte le coordinate già circolate negli scorsi mesi: 24 i big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato in un programma a parte il 18 dicembre; di fatto la gara durerà tre giorni, intestine al Festival altre due gare separate: la classica gara delle cover (giovedì) e la nuova gara per scegliere il rappresentante dell’Italia al prossimo Eurovision Song Contest (il giorno scelto è il venerdì ed è stata chiamata “Serata Performance”.

In aggiornamento

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