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Treviso, mancano i bus per gli studenti: liceo taglia 20 minuti di lezione  

21 Settembre 2026 - 13:31 Marco Fedeli
suore austria fuga casa riposo convento
suore austria fuga casa riposo convento
Tutta colpa dello spazio ridotto del piazzale delle succursali, così l'istituto è dovuto correre ai ripari
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Prima e ultima ora più corte per un complesso di 20 minuti in meno di lezione al giorno. È la misura adottata dal liceo Duca degli Abruzzi di Treviso in due succursali dell’Istituto per rispondere alla mancanza di autobus che accompagnavano gli studenti da casa a scuola e viceversa. La disposizione si è resa necessaria a causa dell’impossibilità di aumentare il numero di navette per lo spazio ridotto del piazzale nelle succursali di San Pelajo. Lo racconta il Gazzettino nelle pagine di Treviso.

Una decisione legata a questioni logistiche e di sicurezza

La modifica arriva subito dopo la decisione dell’Istituto di introdurre la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì e il sabato libero. L’inserimento della sesta ora ha però dovuto fare i conti con l’organizzazione del trasporto pubblico. Come spiega la preside Francesca Magnano in una circolare inviata alle famiglie e agli studenti, alla base della decisione ci sono le indicazioni fornite da Mom, l’ente che si occupa di gestire i trasporti a Treviso. «È necessario prevedere una riduzione della durata della prima e dell’ultima ora per causa di forza maggiore legata all’effettiva disponibilità delle navette e ai limiti di sicurezza del piazzale in cui avviene la movimentazione dei mezzi», recita la nota. Per questo prosegue la preside: «L’orario di ingresso non può avvenire prima delle 8 e l’uscita, al termine della sesta ora, non può avvenire dopo le 13.40 sia per ragioni di sicurezza che logistiche».

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