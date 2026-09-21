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Val d’Ossola, 29enne accoltellata all’addome dall’ex compagno. Lei è grave in ospedale, lui è stato fermato dopo una fuga

21 Settembre 2026 - 12:56 Stefania Carboni
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I due si erano lasciati da poco. L'appuntamento dato con la scusa di un chiarimento e la trappola
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Nuovo episodio di violenza a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. Nella serata di ieri, una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all’addome durante un incontro con l’ex compagno, un uomo di 44 anni, fissato per un chiarimento a seguito della recente fine della loro convivenza.

Ferita gravemente è riuscita ad avvisare i soccorsi

Nonostante le gravi ferite riportate, la vittima è riuscita a dare l’allarme chiamando il 112. Soccorsa dall’elisoccorso e dalla Polizia di Frontiera di Domodossola, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Novara, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Stando alle prime informazioni sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane si era già rivolta alle forze dell’ordine

Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga ed è stato rintracciato e fermato nella notte dalle forze dell’ordine nell’area del Novarese. Sulla vicenda indaga la Procura di Verbania. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, negli ultimi giorni la giovane si era già rivolta alle forze dell’ordine per segnalare la forte conflittualità e le tensioni con l’ex partner.

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