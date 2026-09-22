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Schiaffi, umiliazioni e minacce ai bimbi dell’asilo nido: sospesa un’educatrice a Roma. I pm: «Condotta abituale e vessatoria»

22 Settembre 2026 - 12:20 Alba Romano
Asilo nido
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Le indagini sono partite nel maggio scorso a seguito delle denunce presentate da alcuni genitori. La 62enne è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti
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Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell’asilo nido comunale dove lavorava. Un’educatrice a Roma di 62 anni è stata sospesa dal servizio su decisione del gip del tribunale che ha accolto la richiesta della procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Giovanni che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all’interno della struttura. Documentati numerosi episodi di violenza fisica, come strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe.

Le indagini partite dopo le denunce dei genitori

Le indagini sono partite nel maggio scorso a seguito delle denunce presentate da alcuni genitori, i quali avevano riferito di reiterate condotte vessatorie da parte della donna nei confronti dei propri figli, tutti di circa 3 anni. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno «consentito di documentare una condotta abituale e sistematicamente vessatoria» da parte della 62enne, che ora è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.

Foto copertina: PEXELS | Immagine generica di un asilo nido

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