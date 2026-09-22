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Torino, 20enne italiano di origini egiziane fermato per la violenza a un 12enne nel parco dell’Arrivore

22 Settembre 2026 - 09:25 Ettore Ambrosi
torino 12enne violenza torino arresto
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Lo avrebbe attirato promettendogli un giro in monopattino. Poi gli ha comprato patatine e bibite
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Un ventenne italiano di origini egiziane è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell’Arrivore, alla periferia di Torino. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra titolare dell’indagine ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dell’indagine il ragazzino era stato avvicinato nel cortile delle case popolari in cui vive. Il giovane lo avrebbe convinto a salire su un monopattino con la scusa di fare un giro insieme. Lo avrebbe poi condotto fino al parco dell’Arrivore, dove si sarebbe consumato l’abuso. Dopo, il ragazzino era stato accompagnato in un minimarket della zona, dove il 20enne gli avrebbe comprato una bibita e un pacchetto di patatine. Si è poi allontanato alla vista di alcuni amici del dodicenne.

Sotto choc

Il ragazzino, trovato sotto choc, aveva raccontato alla madre quanto era accaduto e la donna aveva chiamato la polizia. Nei giorni scorsi la Squadra mobile aveva acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolto riscontri al racconto del dodicenne per arrivare all’identificazione del presunto autore.

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