Il video non mostra marocchini che attraversano un tunnel verso Ceuta

La scena è stata girata nel porto di Beni Ensar, città marocchina vicina a Melilla

Circola un video in cui alcune persone emergono da un tombino in una strada di città, per poi allontanarsi di corsa. Secondo la narrazione che accompagna la clip, la scena sarebbe stata ripresa a Ceuta e mostrerebbe dei migranti irregolari. In realtà, l’episodio è avvenuto in Marocco, nella provincia di Nador.

Il video e la falsa narrazione

Il filmato mostra un uomo che si muove furtivamente intorno ad alcuni blocchi di cemento disposti lungo una strada. L’unico riferimento a Ceuta viene riportato nel testo presente nel video: «Ceuta: preoccupazione dei residenti su ipotetici tunnel che passano sotto la frontiera».

La geolocalizzazione smentisce il claim

I fact-checker spagnoli di Newtral, certificati IFCN, hanno geolocalizzato il video all’interno del porto di Beni Ensar. Sia su Google Maps sia su Google Earth si riconoscono con precisione i blocchi di cemento tra i quali si apre il tombino inquadrato nel video, così come l’edificio bianco e grigio sullo sfondo.

La posizione si trova nelle immediate vicinanze del terminal traghetti di Beni Ensar, da cui partono rotte regolari verso Almería e Motril.

Conclusioni

Il video presentato come prova di «marocchini che attraversano il confine di Ceuta attraverso un tunnel» non è stato girato a Ceuta. La geolocalizzazione condotta da Newtral lo colloca nel porto di Beni Ensar, in Marocco, a circa un chilometro dal confine con Melilla e a oltre duecento chilometri da Ceuta.

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