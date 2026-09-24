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Napoli, insetti e vermi nel cibo per le comunità di bambini

24 Settembre 2026 - 08:23 Ettore Ambrosi
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Denunciata la responsabile delle cooperative che la gestisce
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Insetti e vermi in recipienti e nelle farine per alimenti destinati a comunità per minori nel Napoletano. I controlli effettuati dai carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune hanno interessato cinque strutture socio-assistenziali di Caivano gestite da una cooperativa e un deposito di alimenti. Si tratta di due comunità alloggio e 3 educative per minori. Durante l’ispezione delle prime due sono emerse le irregolarità più significative nella gestione del cibo per i bambini.

L’intervento

I carabinieri hanno denunciato una donna di 37 anni originaria di Maddalori e responsabile dellea cooperativa per violazione delle norme sull’igiene degli alimenti. La coop è stata anche multata per 4 mila euro. I controlli hanno portato anche alla sospensione di un deposito di alimenti, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare. Recipienti con insetti, buste di farina con vermi tra i sequestri dei carabinieri.

I divieti

È scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 chili di prodotti alimentari secchi, freschi, congelati e surgelati privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria. Della vicenda è stata informata l’Autorità Giudiziaria.

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