Meloni pigliatutto su Instagram: 4 milioni di like con soli 43 post. I numeri social dei politici

Il generale esce dal podio per interazioni dopo il boom estivo; tra le opposizioni la crescita maggiore è di Renzi. Tutti i dati del report "Leader trend"

Quanti like hanno avuto a settembre i post dei politici italiani? Giorgia Meloni ha raccolto su Instagram oltre 4 milioni di like con appena 43 contenuti. Matteo Salvini, terzo sul podio, si è fermato a 1,9 milioni pubblicandone 78. È uno dei dati emersi dalla pubblicazione del report “Leader Trend” relativo al mese di settembre 2026. Realizzato da Arcadia in collaborazione con Liberi Network, analizza le performance degli account social dei principali leader italiani tra il 1º e il 29 settembre.

Meloni domina su followers e visualizzazioni, battuta d’arresto per Roberto Vannacci

La premier domina anche nella crescita dei follower, con 567mila nuovi seguaci, e nelle visualizzazioni: 44,7 milioni su Instagram. Qui però Salvini si avvicina parecchio, con 44,2 milioni. Nella corsa ai nuovi follower il leader della Lega invece è quinto, con 19mila.

Il mese di settembre segna invece una battuta d’arresto per Roberto Vannacci. Dopo i ritmi di crescita particolarmente elevati registrati nei mesi estivi, il generale chiude settembre con un incremento più contenuto di nuovi follower (+87.600 complessivi) ed esce contestualmente dal podio sia dei like che delle visualizzazioni.

I numeri dell’opposizione

Tra i leader dell’opposizione, si conferma per il secondo mese consecutivo il momento positivo di Matteo Renzi. Con un guadagno di +23.700 nuovi follower, il leader di Italia Viva si posiziona in testa alla graduatoria della crescita dei fan tra le forze di minoranza, precedendo di misura Carlo Calenda (+23.200). Più staccati gli altri esponenti del centrosinistra e del campo largo: Giuseppe Conte si ferma a +18.000 nuovi follower, seguito da Elly Schlein a quota +14.500. Il leader più attivo della politica italiana è invece Carlo Calenda, con 141 post su X e 72 contenuti su Facebook. Segue Roberto Vannacci con 107 post su Facebook e Nicola Fratoianni con 88 contenuti su X.

La “Hate Parade” e il rilievo speciale su Silvio Berlusconi

Il report include infine la “Hate Parade”, che misura la variazione percentuale dei commenti negativi sulla pagina Facebook dei leader: Angelo Bonelli registra il picco percentuale più marcato con un +924% di commenti negativi (13.625 in valore assoluto). Elly Schlein si attesta al secondo posto con un aumento del +92% (58.917 commenti negativi). Giorgia Meloni segue al terzo posto con un +91% (pari a 231.862 commenti negativi in valore assoluto). In controtendenza si segnalano i dati di Matteo Salvini (-11%), Giuseppe Conte (-28%) e Nicola Fratoianni (-29%), che vedono ridurre la quota di interazioni ostili.

Chiude un rilievo speciale su Silvio Berlusconi, che il 29 settembre avrebbe compiuto 90 anni. A tre anni dalla scomparsa, i suoi social continuano a registrare oltre 19.900 reaction su Facebook e 92.400 su Instagram.