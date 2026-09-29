Matteo Renzi pronto a sostenere Conte premier: «Spero di no, ma se vince le primarie governa lui»

Il leader di Italia Viva sgombra il campo dai dubbi, ma chiede agli alleati di concentrarsi sul programma: «Scuola, sanità e sicurezza»

Se le primarie del centrosinistra le vincerà Giuseppe Conte, gli alleati lo sosterranno poi nella corsa a Palazzo Chigi? «La mia risposta è sì. Se accetti di fare le primarie chiunque le vinca lo sostieni». Sgombra così il campo dai dubbi Matteo Renzi, rispondendo a una domanda alla presentazione del suo nuovo libro “Quando c’era lei. L’Italia dopo Giorgia Meloni“. «Il tema non è Conte – spiega Renzi -. Se ci sono le primarie chi le vince rappresenta tutti, poi io faccio di tutto perché non le vinca chi considero più lontano, ma se le vince governa lui, punto. Conte non è il mio modello politico ma l’ho già sostenuto come presidente del Consiglio», ricorda ancora il leader di Italia Viva.

L’appello di Renzi agli alleati

Renzi chiede ai suoi più o meno convinti alleati di mettere da parte le polemiche e concentrarsi sul programma per tornare al governo dal 2027. «Da Milano faccio un appello al centrosinistra: io non ho bisogno di stare nella foto con Bonelli, mi va bene, a me interessa che il centrosinistra metta al centro un’azione politica, delle proposte per i prossimi dieci anni, perché questo con i giovani che se ne vanno è un Paese morto e io voglio una Italia Viva». Serve in particolare, aggiunge, «raccontare le idee per il futuro» e «ripartire da scuola, sanità, sicurezza». Con la consapevolezza per gli altri partiti del Campo largo, ricorda Renzi, che il centrosinistra senza Italia Viva «va dappertutto, ma non vince: i numeri sono chiari e noi vogliamo dare un contributo sui temi».

La linea di Renzi sull’Ucraina

Nel merito però Renzi vuole una piattaforma politica diversa da quella di Conte. È chiaro soprattutto sul tema dell’Ucraina. «Se noi domani mattina smettessimo di aiutare l’Ucraina militarmente ed economicamente non è che sarebbe finita la guerra ma sarebbe finita l’Ucraina, e con lei l’Europa e non lo possiamo accettare». Ciò detto, aggiunge l’ex premier in perfetto accordo con l’appello lanciato da Bruxelles da Elly Schlein, «si prenda un’iniziativa politica, noi lo diciamo da tempo che serve un inviato speciale per la Ue: la diplomazia, le grandi tensioni non si risolvono lasciando sul terreno i soldati che combattono e l’Europa deve fare di più».