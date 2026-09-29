Il progetto 2026IDSKYW del NOAA non dimostra il complotto delle Scie chimiche

Un modulo di notifica amministrativa inviato al NOAA per la prevenzione degli incendi in Idaho viene spacciato sui social per un piano segreto di avvelenamento globale

Diverse condivisioni Facebook riportano un reel sul complotto delle Scie chimiche. Parliamo dell’ennesima narrazione in cui un progetto di cloud seeding (inseminazione delle nuvole) viene confuso con la fantomatica cospirazione degli aerei che ci avvelenerebbero mediante le scie persistenti nel cielo.

Per chi ha fretta:

I documenti citati nel reel virale (2026IDSKYW e 2026USSKYW) sono report pubblici conservati nel database del NOAA.

Non si tratta di un piano segreto di avvelenamento, ma di notifiche obbligatorie per legge (Public Law 92-205) riguardanti attività di modificazione meteorologica locale.

Il progetto della Skyward Wildfire Technologies prevede l’uso di chaff (fibre di silice/basalto) per prevenire la formazione di fulmini e ridurre gli incendi boschivi in Idaho.

La presenza dei moduli presso il NOAA dimostra trasparenza amministrativa, non un’ammissione di teorie complottiste o alterazioni climatiche globali.

Il contenuto fuorviante

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia:

“Teoria del complotto dicevano…”E invece i documenti ufficiali parlano chiaro. Il progetto 2026IDSKYW della Skyward Wildfire Technologies prevede di rilasciare nell’atmosfera chaff——fibre di silice e basalto rivestite di alluminio. Lo stesso materiale usato dall’esercito per ingannare i radar. E lo spruzzano per modificare il clima. Per “prevenire i fulmini”. Con il permesso del governo americano.Ma l’alluminio non è vapore acqueo. È un metallo pesante neurotossico. Studi scientifici lo collegano a un aumento del rischio di Alzheimer e declino cognitivo. Le nanoparticelle di alluminio inducano effetti neurotossici e neurodevelopmental. Entrano nel sangue, attraversano la barriera emato-encefalica e si accumulano nei tessuti. L’inalazione prolungata è associata a fibrosi polmonare, asma e infiammazione cronica. L’alluminio depositato negli occhi può causare necrosi corneale irreversibile. E quando il corpo umano viene a contatto con l’umidità, l’alluminio diventa chimicamente mobile e rilascia metalli pesanti e elementi radioattivi. Le conseguenze sulla salute pubblica sono profonde: cancro, malattie cardiovascolari, danni neurologici. E tutto questo mentre il pianeta——la terra, l’acqua, gli animali——assorbe la stessa pioggia di veleno. I corsi d’acqua si contaminano. Il suolo si intossica. L’ecosistema collassa.Non sono teorie. Sono progetti depositati al Dipartimento del Commercio USA. Ci sono rapporti, moduli, permessi e firme. La stessa NOAA——l’agenzia governativa americana per gli oceani e l’atmosfera——ammette che gli aerosol di alluminio possono alterare le temperature e i venti su scala globale.Il sistema ti chiama complottista. Ma i documenti parlano. I dati parlano. La scienza indipendente parla. E la verità è lì, sospesa nei cieli che ogni giorno respiriamo. Mentre loro spruzzano, noi ci ammaliamo. Mentre loro negano, la terra soffoca. E il silenzio che ci circonda è il rumore della nostra complicità.Non è una teoria. È un fatto. E sta accadendo sopra le nostre teste. Ti potrebbe interessare No, questo aereo non sta modificando il Meteo con la «Geoingegneria militare»

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Cos’è il progetto 2026IDSKYW

Nel filmato si mostrano stralci di un documento riguardante il progetto 2026IDSKYW (riguardante lo stato dell’Idaho) della Skyward Wildfire. Il documento è un “allegato” facente parte del più ampio progetto 2026USSKYW (riguardante gli Stati Uniti). Si tratta di documenti liberamente reperibili dal database del NOAA, l’agenzia federale americana che si occupa di oceani, atmosfera, meteo, clima e monitoraggio ambientale.

La Skyward Wildfire Technologies Inc. è un’azienda di tecnologia climatica con sede a Vancouver, in Canada. Si occupa di prevenire e ridurre gli incendi boschivi causati dai fulmini. Negli Stati Uniti, la Public Law 92-205 richiede che qualsiasi attività non federale di modificazione meteorologica (non climatica, perché sarebbe fantascienza) sia notificata al NOAA.

Dunque la relazione tra Skyward e il NOAA è di carattere normativo e informativo. L’Agenzia federale registra le attività dell’Azienda, assegna loro un numero di file e conserva i report nel proprio database pubblico, rendendo accessibili i dettagli tecnici e geografici delle operazioni svolte.

Riparliamo di cloud seeding

I progetti 2026IDSKYW e 2026USSKYW sono le designazioni ufficiali dei progetti di modificazione meteorologica notificati al NOAA per l’estate del 2026. Il primo documento indica la campagna di prevenzione contro i fulmini condotta nello Stato dell’Idaho, dal 9 luglio al 30 settembre 2026, per un’area bersaglio di oltre 83 mila miglia quadrate. Il secondo documento indica la campagna di ricerca sulla prevenzione dei fulmini estesa a un’area degli Stati Uniti nord-occidentali. Programmata dal 12 luglio al 30 settembre 2026, copre un’area bersaglio di quasi 400 mila miglia quadrate che comprende gli Stati di Washington, Idaho, Oregon e Montana (indicati dalle sigle WA, ID, OR e MT). Per questi progetti l’operatore aereo è Dynamic Aviation Group Inc.

Nei moduli in oggetto la sostanza impiegata viene espressamente definita come chaff, ovvero fibre di silice e/o basalto, rivestite di alluminio. Insomma, si tratta di cloud seeding: una tecnica nota dal secondo dopoguerra che non produce nuvole ma necessita che siano già presenti (altrimenti cosa si insemina?) e non ha dimostrato efficacia ed efficienza rilevanti; di sicuro ad oggi non si conoscono tecnologie talmente avanzate da riuscire a modificare interi climi. In questo caso parliamo di prevenire i fulmini in aree circoscritte, dunque ci riferiamo al senso più ampio del termine. Facciamo notare per altro che le fonti in oggetto non sono studi scientifici.

Di progetti e ricerche sull’inseminazione delle nuvole abbiamo trattato a iosa (per esempio qui, qui e qui). Effettivamente i documenti indicano la mancata presentazione di una dichiarazione di impatto ambientale; da qui a parlare di Scie chimiche ci vuole tanta fantasia.

Conclusioni

Il reel in oggetto utilizza documenti pubblici e trasparenti del NOAA per alimentare una narrazione complottista priva di fondamento. Il progetto 2026IDSKYW è un’operazione privata di cloud seeding mirata alla riduzione degli incendi boschivi scatenati dai fulmini, regolarmente notificata alle autorità americane come previsto dalla legge. Non esiste alcuna prova che tali procedure costituiscano un piano di modificazione climatica su scala globale o un avvelenamento della popolazione.

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