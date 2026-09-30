Fairford, le foto degli arrestati sono ritoccate con l’IA
Sui social circolano versioni nitide della foto in cui cinque uomini vengono arrestati dalla polizia vicino alla base RAF di Fairford, nel sud-ovest dell’Inghilterra, in quanto sospettati di preparare un atto terroristico. Di fatto, le versioni nitide della foto risultano essere ritoccate con l’IA partendo da una foto sfocata, con l’obiettivo di mostrare dei volti che però risultano artefatti.
Le immagini che circolano sui volti dei cinque arrestati
La foto originale, granulosa e sfocata, riprende gli uomini a torso nudo e ammanettati, senza mostrare i volti in chiaro.
Le versioni nitide sono state condivise sui social, con i presunti volti in chiaro dei fermati.
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Perché quei volti non sono reali
C’è poi il controllo tecnico. Lo strumento di rilevamento messo a disposizione da OpenAI indica che l’immagine è stata creata o modificata con i software dell’azienda.
Di fatto, le foto nitide non mostrano i volti veri dei fermati, ma quelli inventati dall’IA.
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