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Trump ed Epstein a letto in accappatoio: perché la foto è falsa

25 Settembre 2026 - 23:02 David Puente
L'immagine diffusa sui social deriva da uno scatto d'archivio del 2017 in cui l'ex presidente USA compare da solo
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Circola una foto di Donald Trump e Jeffrey Epstein sdraiati fianco a fianco su un letto, entrambi in accappatoio. Di fatto, quella foto è un fotomontaggio costruito con l’intelligenza artificiale, basato da uno scatto in cui Trump è completamente solo e che circola da anni.

La foto originale mostra Trump da solo, senza Epstein

La stessa inquadratura, con le stesse lenzuola e lo stesso accappatoio, circola online almeno dal 2017, dopo che il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer aveva dichiarato che Donald Trump non possedeva un accappatoio, replicando a un articolo del New York Times.

In risposta a Spicer, diversi utenti ripubblicarono la foto d’archivio come prova del contrario, compreso il caso raccontato da Forbes nei giorni della polemica. In nessuna di quelle versioni compare una seconda persona sdraiata accanto a Trump, nemmeno Epstein.

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Abbiamo caricato l’immagine con Epstein sullo strumento di verifica dei contenuti generati da OpenAI, pensato per riconoscere se un file porta la firma nascosta di ChatGPT e agli altri strumenti generativi della stessa azienda.

Il risultato indica che il contenuto è stato generato con strumenti di OpenAI, utilizzando come base l’immagine diffusa sui social dal 2017.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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