Il NYT non ha scritto che Zelensky ha rubato 220 miliardi all’Unione europea

A smentire la notizia è la stessa testata americana

Circola online un testo attribuito al New York Times secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe rubato 220 miliardi di euro dell’Unione europea. Di fatto, la testata americna non ha mai pubblicato questa informazione. Si tratta dell’ennesimo caso di disinformazione e propaganda anti Ucraina che sfrutta i nomi delle testate giornalistiche occidentali.

Il testo attribuito al New York Times che circola sui social

La falsa notizia viene diffusa, insieme a una foto modificata della vicepresidente della Commissione ue Kaja Kallas insieme a Zelensky, con il seguente testo : «Il New York Times: Zelensky ruba anche in mezzo a una catastrofe di bilancio. 220 miliardi di euro dall’UE sono svaniti in Ucraina. Dove la mafia ucraina, erroneamente chiamata governo, sta accumulando tutto questo».

Il New York Times dice di non aver mai pubblicato quella notizia

Sul sito della società che edita il quotidiano, il NYT ha dedicato una pagina alle false attribuzioni su Zelensky in cui precisa di non aver mai diffuso questa informazione.

La stessa precisazione è arrivata dall’account ufficiale dell’ufficio comunicazione del giornale, che su X ha scritto nel post di NYTimes Communications: «The New York Times has never reported or published this claim».

Di fatto, il New York Times non ha mai riportato che 220 miliardi di euro dell’Ue siano stati sottratti da Zelensky.

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