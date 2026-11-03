Negli Usa muore un bambino per il morbillo, primo decesso in trent’anni

160 casi a New York: è stato di emergenza. Gli esperti sanitari attribuiscono l'epidemia principalmente al calo dei tassi di vaccinazione

Nello Stato di New York si è verificata la prima morte legata al morbillo degli ultimi trent’anni. La vittima è un bambino della contea di Lewis, nel nord dello Stato. Gli Stati Uniti stanno affrontando la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi 35 anni. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, al 29 ottobre si contavano 4.834 casi segnalati in 47 stati. Il morbillo è un virus altamente contagioso che può causare gravi complicazioni di salute. Sebbene rari, i decessi per morbillo si verificano in circa uno-tre pazienti ogni mille casi.

Gli Usa e il morbillo

Gli Stati Uniti avevano fermato la diffusione interna del morbillo nel 2000 mantenendo alti i tassi di vaccinazione. Ma negli ultimi anni questi sono scesi al di sotto della copertura del 95% necessaria per prevenire focolai della malattia virale. «Sono profondamente addolorata nell’apprendere che un bambino nella contea di Lewis è morto dopo aver contratto il morbillo», ha dichiarato in un comunicato la governatrice di New York, Kathy Hochul. «Come madre e nonna, non riesco a immaginare cosa stia passando questa famiglia».

Trump e i vaccini

Hochul, democratica, ha collegato il decesso alle politiche sanitarie dell’amministrazione Trump. Si tratta, ha sostenuto, infatti, di «un monito devastante su ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani da malattie prevenibili». Il morbillo causa febbre, sintomi respiratori, eruzioni cutanee dolorose e, nei casi più gravi, polmonite e infiammazione cerebrale. Continua a mietere decine di migliaia di vittime in tutto il mondo ogni anno. Solo a New York sono stati diagnosticati oltre 160 casi e la governatrice ha dichiarato lo stato di emergenza il mese scorso a causa della diffusione della malattia. Gli esperti sanitari attribuiscono l’epidemia principalmente al calo dei tassi di vaccinazione.