Roma, sfondano con una Panda un negozio di orologi di lusso e rubano preziosi dal valore di 150mila euro

Il blitz è durato meno di quattro minuti. Pur essendo scattati gli allarmi, i ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine

Hanno usato una Panda come ariete per sfondare, dopo diversi tentativi, la serranda di Keter, un negozio specializzato in orologi vintage di lusso, a Roma. È durato meno di quattro minuti il blitz della banda che ha rubato Rolex, Cartier, Audermars Piguet, Omega e Tudor per un valore di 150mila euro. I malviventi hanno utilizzato l’auto in retromarcia per abbattere prima la serranda più piccola e poi quella principale. Dopo una decina di tentativi sono riusciti a sfondarla, danneggiando vetri, vetrine interne, porta d’ingresso e diversi arredi. Una volta aperto il varco i due complici in strada, completamente vestiti di nero, hanno fatto razzia degli orologi preziosi.

La rabbia del proprietario

L’incursione è stata rapidissima e, durante il colpo, pur essendo scattati diversi allarmi, i ladri sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. «Mi hanno rapinato. Ho dedicato anima e corpo a questo negozio, e vederlo distrutto a solo poche settimane dalla sua inaugurazione è un dolore immenso. Non ci sono parole» ha detto in uno sfogo sui social il proprietario del negozio Gavriel Keter.