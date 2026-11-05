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«Schiaffi e strattoni ai bimbi dell’asilo nido», direttrice arrestata a Monza: le violenze riprese dalle telecamere nascoste – Il video

05 Novembre 2026 - 12:40 Costanza Saporito
A fare scattare le indagini, coordinate dalla procura di Monza, erano state alcune denunce dei genitori. Per la donna, 55 anni, il gip ha disposto l’obbligo di dimora
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Avrebbe colpito al volto una bambina e strattonato altri piccoli dell’asilo nido che dirigeva a Monza.
Al centro della vicenda una donna di 55 anni, residente a Villasanta, che lo scorso 27 ottobre è stata arrestata per maltrattamenti aggravati sui bambini affidati alla sua custodia, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza e durata mesi. Lo riporta il Corriere della Sera. Il gip ha disposto per l’indagata l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le violenze riprese dalle telecamere nascoste

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Monza, era scattata in seguito ad alcune denunce presentate dai genitori dei bambini, preoccupati per il comportamento della donna, e aveva portato all’installazione di telecamere nascoste all’interno dell’asilo. Le immagini raccolte negli scorsi mesi documenterebbero numerosi episodi di violenza, culminati in quello più grave risalente al 26 ottobre, il giorno prima dell’arresto. Quando le telecamere avrebbero ripreso la direttrice mentre colpiva al volto una bambina, facendola cadere, e ne strattonava un’altra, lanciando poi delle palline da gioco contro le due bimbe. Spetterà adesso alla magistratura accertare le eventuali responsabilità.

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