Tre calciatori sono stati condannati per aver violentato una ragazza dopo la promozione del Bra: «Mi sono sentita come un trofeo»

Due sono stati condannati a 4 anni e 2 mesi, mentre uno a 3 anni, 8 mesi e 20 giorni. Hanno filmato lo stupro con i loro cellulari

Tre calciatori sono stati condannati dal Tribunale di Asti per aver violentato, dopo aver festeggiato la promozione della loro squadra, il Bra, una studentessa universitaria torinese. Hanno filmato il tutto e lo hanno inviato nella chat con i compagni di squadra che in un attimo si sono riempite di commenti: «Era un continuo scambio di casacche, tipo i torelli del giovedì». La ragazza ha poi tentato il suicidio e ha sporto denuncia per stupro di gruppo. Ad essere stati condannati a quattro anni e due mesi sono il romano Fausto Perseu di 24 anni e Alessio Rosa, 23enne di Tivoli, mentre Jesus Christ Mawete, 21enne di Mondovì la pena è di tre anni, otto mesi e 20 giorni di reclusione.

La ricostruzione della serata

Tutto ha avuto inizio il 31 maggio del 2025 quando la ventenne ha incontrato i tre calciatori del Bra in un locale. Dopo una serie di battute, scherzi e palpeggiamenti la ragazza segue Perseu nel suo appartamento che condivide coi suoi due compagni per avere un rapporto. Tuttavia, si ritrova nella stanza anche Rosa e Mawete che la violentano e la stuprano, riprendendo tutto con i cellulari. A un certo punto la ventenne si è anche finta morta pur di far finire le violenze, mentre i tre si inviavano dei messaggi: «Vieni nudo», «Non è che smette?». Alla fine dello stupro Perseu chiama la ragazza e la minaccia: «Spero che tu non vada a dire che ti ho costretto a salire». «Mi sono sentita come un trofeo – racconterà la giovane – Lotto ogni giorno contro la vergogna che provo».