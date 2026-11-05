Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
ATTUALITÀGuardia di FinanzaSequestriTreviso

Treviso, sequestrati 440 smalti con un colorante vietato dall’Ue. Cosa rischia chi li usa

05 Novembre 2026 - 16:11 Michela De Marchi Giusto
Le confezioni sono state ritirate in due negozi di Treviso
I prodotti sono stati scoperti dai finanzieri della Compagnia di Conegliano durante i controlli per contrastare la vendita di articoli non sicuri. Al loro interno c'era il CI 77820, un pigmento argento metallico classificato tra le sostanze cancerogene
Google Preferred Site

Contenevano un colorante vietato dalla normativa europea: per questo la Guardia di finanza ha sequestrato 440 confezioni di smalto per unghie in due negozi della provincia di Treviso, appartenenti alla stessa società. Il legale rappresentante dell’azienda è stato denunciato alla Procura di Treviso e dovrà rispondere della violazione delle norme che limitano la vendita e l’impiego di queste sostanze.

Perché gli smalti sono stati sequestrati

Nei punti vendita controllati dai militari sono stati trovati cosmetici a base di CI 77820, un pigmento argento metallico noto come Silver. La sostanza è classificata tra le CMR, cioè cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e per questo rappresenta un rischio per la salute di chi usa questi prodotti. Il composto è stato inserito tra gli ingredienti proibiti dal Regolamento europeo 2026/78, che ha aggiornato la normativa comunitaria sui cosmetici. Dal 1° maggio 2026 ne sono vietate la vendita e la commercializzazione, con l’obiettivo di proteggere la salute dei consumatori.

Quali sono i rischi

Il rischio principale associato al pigmento argento CI 77820 riguarda la salute riproduttiva. La sostanza è stata classificata dall’Unione europea come sospettata di essere tossica per la riproduzione, una categoria che comprende i composti per i quali esistono evidenze di possibili effetti sulla fertilità o sullo sviluppo del feto, ma non sufficienti per una classificazione più severa.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Raccoglie un milione e 176mila monete da un centesimo: «Volevo vedere fin dove potevo arrivare». Ma il peso crea delle crepe nel pavimento di casa

2.

Pomodorini contaminati da salmonella, indagano tre procure: «Oltre 140 contagiati»

3.

Esce di strada e gli agenti scoprono l’auto modificata: multa di 230 euro

4.

Mantenimento nipoti, chi se ne fa carico può rivalersi sugli altri nonni: «Tutti e quattro devono contribuire alle spese». Cosa dice la Cassazione

5.

Finlandia, viaggio gratis per 16 single: come funziona l’esperimento organizzato per promuovere il turismo locale e trovare l’amore

leggi anche

Il clown Pennywise compare in strada, ma la foto sui social è fatta con l’AI. Il Comune di Tarzo pronto alla denuncia per procurato allarme

L'immagine del pagliaccio forse fatta con l'AI
ATTUALITÀ
Di Michela De Marchi Giusto

Treviso, mettono psicofarmaci e lassativi nelle borracce dei compagni per scherzo, poi li deridono: quattro studenti a rischio sospensione

scuola treviso benzodiazepine ansiolitici
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Di Cecilia Dardana

Treviso, tenta il suicidio a scuola a 13 anni: l’ombra del bullismo

treviso suicidio scuola
ATTUALITÀ
Di Ettore Ambrosi