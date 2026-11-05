Treviso, sequestrati 440 smalti con un colorante vietato dall’Ue. Cosa rischia chi li usa
Contenevano un colorante vietato dalla normativa europea: per questo la Guardia di finanza ha sequestrato 440 confezioni di smalto per unghie in due negozi della provincia di Treviso, appartenenti alla stessa società. Il legale rappresentante dell’azienda è stato denunciato alla Procura di Treviso e dovrà rispondere della violazione delle norme che limitano la vendita e l’impiego di queste sostanze.
Perché gli smalti sono stati sequestrati
Nei punti vendita controllati dai militari sono stati trovati cosmetici a base di CI 77820, un pigmento argento metallico noto come Silver. La sostanza è classificata tra le CMR, cioè cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e per questo rappresenta un rischio per la salute di chi usa questi prodotti. Il composto è stato inserito tra gli ingredienti proibiti dal Regolamento europeo 2026/78, che ha aggiornato la normativa comunitaria sui cosmetici. Dal 1° maggio 2026 ne sono vietate la vendita e la commercializzazione, con l’obiettivo di proteggere la salute dei consumatori.
Quali sono i rischi
Il rischio principale associato al pigmento argento CI 77820 riguarda la salute riproduttiva. La sostanza è stata classificata dall’Unione europea come sospettata di essere tossica per la riproduzione, una categoria che comprende i composti per i quali esistono evidenze di possibili effetti sulla fertilità o sullo sviluppo del feto, ma non sufficienti per una classificazione più severa.