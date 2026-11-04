Il clown Pennywise compare in strada, ma la foto sui social è fatta con l’AI. Il Comune di Tarzo pronto alla denuncia per procurato allarme

Una donna avrebbe visto in strada un pagliaccio e poi ha condiviso la foto su Facebook per allarmare i cittadini. Sui social sono spopolate due opzioni: una challenge di paura o un fake

Passata la notte di Halloween, nel Comune di Tarzo, in provincia di Treviso, non finiscono i travestimenti. Nella sera di lunedì 2 novembre, sui social era circolata una foto del pagliaccio Pennywise, il protagonista di It di Stephen King, che si aggirava per le strade, vicino a una scuola in via Trevisani nel mondo. Tra la paura e la possibilità che fosse una nuova sfida social, è stata subito avanzata l’ipotesi che si trattasse di un fake. Proprio per questo, il Comune di Tarzo sta valutando di denunciare per procurato allarme l’autore del post per l’immagine falsa.

Cos’è successo a Tarzo

Verso le 22:30 di lunedì 2 novembre, una donna aveva avvistato la sagoma di un clown killer e, spaventata, aveva chiamato il 112. Una volta dato l’allarme, il pagliaccio è scappato senza essere rintracciato. Subito dopo l’episodio, però, la donna ha pubblicato su Facebook una foto da lei scattata, informando i cittadini di Tarzo del Pennywise che si aggirava per le strade. Sempre lunedì sera, altre due persone hanno riferito di aver visto lo stesso pagliaccio in altre zone della città e sul gruppo di Facebook Sei di Tarzo erano circolate foto di Ghostface, protagonista della saga di Scream, in strada.

Cos’è emerso dalle indagini

Sui social alcuni utenti hanno pensato a una scary challenge, ovvero una sfida di paura diventata virale negli Stati Uniti. Per altri, invece, si trattava di un’immagine creata con l’intelligenza artificiale. I carabinieri sono subito intervenuti, avviando un’indagine per capire chi si celasse dietro il pagliaccio o se si trattasse di un fake. I militari hanno prima supervisionato i filmati di videosorveglianza e poi fatto analizzare le immagini. E il risultato è stato chiaro: di Pennywise o altri mostri non c’erano tracce. Inoltre, «il software di riconoscimento ci ha detto che la prima foto è fatta con l’intelligenza artificiale» ha detto il sindaco di Tarzo, Gianangelo Bof.

Mentre altre foto «sono palesemente manomesse perché comunque appare una casa che non esiste, scompare una strada che di fatto c’è. Quindi chi conosce quei luoghi sa benissimo che quelle foto sono artefatte». Di fronte alla possibilità che la foto sia stata fatta con l’AI, il Comune di Tarzo si è detto pronto a denunciare l’autore dell’immagine per procurato allarme. Bof, però ha specificato che «prima di fare le denunce aspettiamo che si esprimano i carabinieri».